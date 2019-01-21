Çanakkale'de Soğuk Hava Deposunda Patlama 1 Ölü
56 dakika önce
Çanakkale'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada, çalışanlardan Metin Özçevik (60) yaşamını yitirdi.
Çanakkale
'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada, çalışanlardan Metin Özçevik (60) yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kepez
beldesi Çınarlı köyü Dardanos mevkisinde, saat 16.30 sıralarında özel firmaya ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, depo çalışanlarından Metin Özçevik yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi.
Metin Özçevik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy
Çanakkale Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:31 Kaynak: DHA
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