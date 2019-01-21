Çanakkale'de Soğuk Hava Deposunda Patlama: 1 Ölü

Çanakkale'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada bir kişi öldü.

Çanakkale'de soğuk hava deposunda meydana gelen patlamada bir kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kepez beldesi Dardanos Mahallesi'nde özel bir firmaya ait soğuk hava deposunun amonyak bulunan bölümde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.



Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Patlamada soğuk hava deposunda çalışan Metin Özçevik (60) hayatını kaybetti.



Özçevik'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olası zehirlenmelere karşı soğuk hava deposunun çevresine kimseyi yaklaştırmadı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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