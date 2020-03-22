Çanakkale'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
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Çanakkale'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

6 saat önce

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Çanakkale'de sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi, System.String[]

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması uygulamasına uymayan bazı vatandaşlar, ekipler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Sabah saatlerinden itibaren il merkezinde görevli polis ekipleri, yaptıkları uygulamayla sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlara ikazlarda bulundu.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde de zabıta ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları araçlarla evlerine bıraktı.

Park ve bahçelere gelen çok sayıda kişi uygulama hakkında bilgilendirilip salgın hakkında broşür dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise çeşitli noktalarda kimlik kontrolü yapıp 65 yaş ve üstü vatandaşları sokağa çıkmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Gelen ihbarlar noktasında mobil ekiplerle kontroller sürdürülüyor.

Çanakkale, Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:48 Kaynak: AA

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