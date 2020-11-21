Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

21.11.2020 20:51

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, bugün saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yarın sabah saat 10.00'a kadar devam edecek kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutulacak.

Dünya ve Türkiye genelinde yükselişe geçen korona virüs nedeniyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bugün itibariyle getirilen kısıtlamalardan; üretim, imalat ve tedarik zincirlerinde çalışanlar muaf tutuldu.

Saat 20.00 itibariyle Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sokak, cadde ve meydanlarda uygulamalarda bulundu. Paket servisi yapan motosikletlilerin kontrolleri sağlanırken, diğer araç sürücüleri de kontrol edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte; İskele Meydanı, kordon boyu, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüs, Çanakkale, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika


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