Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Bazı kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin belirlenen noktalarında denetimler yaptı.

Özellikle işlek olan bölgelerden Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Çanakkale 'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler