Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının önlenmesine yönelik Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Çanakkale'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kentte sokaklar sessizliğe bürünürken, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
Özellikle işlek olan bölgelerden Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Bazı kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin belirlenen noktalarında denetimler yaptı.
- Kaynak: AA
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