Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis denetimlere başladı - Son Dakika

Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

ÇANAKKALE'de, Ramazan bayramı öncesinde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 00.00 itibariyle başlamasıyla birlikte, polisler denetimlere başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokakları boş kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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