Çanakkale'de "sokak basketbolu" rüzgarı esecek

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) temsilcisi ve İstanbul Okan Üniversitesi Spor Müdürü Faruk Güneş, "3x3 Üniversiteler Türkiye Basketbol Şampiyonası"nın 18-20 Haziran'da Çanakkale'de yapılacağını söyledi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) temsilcisi ve İstanbul Okan Üniversitesi Spor Müdürü Faruk Güneş, "3x3 Üniversiteler Türkiye Basketbol Şampiyonası"nın 18-20 Haziran'da Çanakkale'de yapılacağını söyledi.

Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın teknik toplantısının 17 Haziran'da Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.

Şampiyonaya 20'den fazla üniversiteden kız ve erkek basketbol takımlarının katılacağını duyuran Güneş, şöyle konuştu:



"Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer ve yönetim kurulu üyelerine özellikle bu organizasyonun Çanakkale'ye verilmesinde etkin rol aldıkları için teşekkür ediyoruz. Ayrıca başta Çanakkale Valiliği olmak üzere Çanakkale Belediye Başkanlığına, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğüne, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, emeği geçen Basketbol İl Temsilcisi Murat Firidinoğlu'na teşekkür ediyorum. Dördüncüsü geçen yıl düzenlenen şampiyonanın beşincisinin yine Çanakkale'de gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren bu turnuvayı, uluslararası bir boyut kazandırmak amacıyla geleneksel hale getirmeyi arzu etmekteyiz."

Turnuvanın, 18-20 Haziran'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile İstanbul Okan Üniversitesi organizasyonunda gerçekleştirileceğini aktaran Güneş, "Ayrıca İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan ve Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak'a, ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç'a sporun gelişmesine sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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