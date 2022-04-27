Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı

27.04.2022 12:11
Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de son 4 ayda toplam bin 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de son 4 ayda toplam bin 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, bin 20 Afganistan, 60 Kongo, 24 Pakistan, 20 Eritre, 20 Bangladeş ve 51 diğer uyruklu olmak üzere toplam bin 195 düzensiz göçmen ve organizatör yakalandı. 10 kişi hakkında adli işlem yapılırken, operasyonlarda 1 tekne, 2 kamyon, 3 otomobil ve 3 şişme bota da el konuldu. - ÇANAKKALE

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İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale, Nisan, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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