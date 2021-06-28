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Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı - Son Dakika

Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı

28.06.2021 17:22
Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı, System.String[]

Çanakkale'de, son 92 yılın hava tahmini ölçümlerinde en yüksek Haziran ayı sıcaklığı 37,2 derece olarak kaydedildi.

Çanakkale'de, son 92 yılın hava tahmini ölçümlerinde en yüksek Haziran ayı sıcaklığı 37,2 derece olarak kaydedildi.

Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıkları Haziran ayının sonlarında zirve yaptı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi plajlara gelerek, müsilajın (deniz salyası) olmadığı bölgelerde denize girerek serinlemekte buluyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, kentte dün yapılan ölçümlerde, 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek Haziran ayı sıcaklığının 37,2 derece olduğu belirtildi. Çanakkale'de, daha önceki en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 derece ile 24 Haziran 2007 tarihinde kaydedilmişti.

Ocak ayından bu yana Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Kuzey Ege'de görülen müsilaj nedeniyle denize girmeye tereddüt eden vatandaşların tercihi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos bölgesi oldu.

"ASSOS'TA ŞUAN DA MÜSİLAJ YOK"

Temiz, geniş ve serin sularıyla vatandaşların ilgi odağı olan Assos'un Kadırga Koyu'na İstanbul'dan tatile geldiğini belirten Hikmet Ertaş, "Assos'un suyunun biraz daha soğuk, ikliminin de serin olduğunu söylediler. Bunaltan sıcaktan kendimizi buraya attık. Hava gerçekten çok sıcak. Ama Assos'un Güney'e, Akdeniz'e göre daha iyi bir iklimi var. Bu durum da pandemiden kaçmak isteyenleri buraya çekebilir. Bu kadar sıcak olmasını beklemiyordum açıkçası. Bizim için zaten önemli olan deniz ve kum. O da burada mevcut. Buraya gelirken Çanakkale Boğazı'nda müsilaj görüntüsü vardı, izledik. Bozcaada'da da görüldüğü söyleniyor ama burada henüz bir şey göremedik. Assos müsilajın uğramadığı bir yer olmuş. Umuyorum hiçbir yerde olmaz. Çünkü bütün sene vatandaşlar zaten yazı bekliyordu. Üstüne bir de müsilaj sorunu çıkarsa kötü olur. Ama Assos'ta şuanda bir şey yok, Assos temiz" dedi.

"DENİZİMİZ TERTEMİZ, İNSANLAR DÜŞÜNMEDEN KEYİFLE GELEBİLİR"

Kadırga Koyu'ndaki Pedasos Altınel Otelin Halkla İlişkiler Sorumlusu Aysun Kırtaş ise, Assos bölgesinde sezona güzel başladıklarını, ancak 1 Temmuz sonrasında çok daha hareketli olacağını belirtti. Kırtaş, "Hava fazlasıyla sıcak ama Çanakkale'nin en güzel tarafı denizinin serin olması. Hatta deniz aslında geçen senelere göre bir miktar daha ısınmış durumda ama gündüz terledikten sonra Assos'un serin sularına atılmak güzel, keyifli. Müsilaj ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Denizimiz tertemiz zaten. İnsanlarımız düşünmeden keyifle gelebilirler" diye konuştu.

"DENİZE GİREREK SERİNLİYORUZ"

Bora Ateren, " Assos'a tatile geldim, yaklaşık bir haftadır buradayım. Gerçekten burası harika bir yer. Müsilaj konusunu biliyorsunuz son zamanlarda büyük bir problem oldu. Buraya gelmemesi gerçekten çok hoş. Burada her şey yolunda, deniz de harika. Havalarda iyice ısındı, denize girerek serinliyoruz" şeklinde konuştu.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı
Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Müsilaj, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak Haziran ayı - Son Dakika


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