Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 765 gram esrar, 273 gram skunk, 120 gram metamfetamin, 38 gram bonzai, 32 gram kokain, 1263 adet sentetik ecza, 963 adet captagon, 10 kök kenevir, 2 tabanca, 1 tüfek, 62 mermi ile 3 bin 650 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 16 Ağustos -16 Eylül tarihleri arasında 89 operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de bir ayda 105 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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