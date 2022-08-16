Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı yakalandı

16.08.2022 10:20
Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de son bir ay içinde düzenlenen narkotik operasyonlarında 71 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 18 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında 61 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 71 şüpheli yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 11 bin 710 gram esrar, 200 gram skunk, 162 gram metamfetamin, 48 gram bonzai, 32 adet sentetik ecza, 24 kök kenevir, 2 tabanca, 47 mermi VE 4 bin 250 lira para ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlar sırasında hakkında çeşitli suçlardan da arama emri bulunan 17 kişiden 13'ü tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Narkotik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir ayda 71 uyuşturucu satıcısı yakalandı - Son Dakika
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