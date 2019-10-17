Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

39 dakika önce

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili YPG/ PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen, aralarında HDP il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 6'sı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri ile iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nusaybin'de 4 farklı noktaya havanlı saldırı: 1 asker hafif yaralı
İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 20:50:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]