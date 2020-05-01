Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Çanakkale'de sosyal mesafeli 1 Mayıs kutlaması

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeli bir şekilde kutlandı.

Tüm yurtta korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kutlama, toplantı ve özel gün anmaları iptal edilirken, Çanakkale'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 35 kişinin katıldığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde sosyal mesafe kuralına uyularak şarkılar çalınıp, dövizler açıldı. Daha sonra İstanbul'da gözaltına alınan Disk yöneticilerinden biri telefonla arandı. Yönetici, alandakilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Telefon görüşmesinin ardından 1977 yılında tarihe kanlı 1 Mayıs olarak geçen Taksim kutlamalarında ölen vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra kürsüye gelen Disk Genel İş Çanakkale Şube Başkanı Metin Ceylan tüm işçilerin bayramını kutlayarak, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla bütün dünyaya yayılan Covid-19 nedeniyle

Yüzbinlerce insana virüs bulaştı, on binlerce insan yaşamını yitirdi. Covid-19 ile mücadeleyi canları pahasına yürüten sağlık çalışanları ve kamu hizmetlerini sürdürenler başta olmak üzere yaşamını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.