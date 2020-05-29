Çanakkale'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

Çanakkale'de sosyal mesafeli ilk cuma namazı kılındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapatılan camiler, aylar sonra yeniden açıldı. Vatandaşlar uzun süre sonra cami avlularında ilk kez sosyal mesafeli saf tuttu.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1-1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve Vefa Destek ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayan cemaate ise maske dağıttı. İsmetpaşa Mahallesi Sosyal Konutlar mevkiinde bulunan Mecidiye Camii'ne gelen vatandaşlar, uzun süre sonra birlikte cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.