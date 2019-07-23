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Çanakkale'de spor yatırımları

18 dakika önce

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Çıplak köyüne yapılan halı saha düzenlenen törenle açıldı.

Çanakkale'de spor yatırımları, System.String[]
Çanakkale Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünce Çıplak köyüne yapılan halı saha düzenlenen törenle açıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, törende yaptığı konuşmada, kentte özellikle spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi.
Çıplak köyünün özel olduğunu ifade eden Turan, "Çıplak köyümüzün ismini bazıları garipseyebilir ne alaka, nedir diye. Fakat baktığımızda bu bölgede önemli bir köy olduğunu garip dede diğer adı çıplak dede olan bir hatırası olan kişiyle beraber olduğunu öğrenmiş oluyoruz." dedi.
Geyikli ve Karabiga beldelerine de 4 milyon lira bedelli FİFA standartlarında futbol sahası yapacaklarının müjdesini de veren Turan, yatırımların süreceğini kaydetti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp ise bakanlıklarının tesisleşme anlamında Çanakkale'de çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Açılışı yapılan halı sahanın 332 bin liraya mal olduğunu dile getiren Alp, "Hedefimiz bugün burada olduğu gibi daha birçok köyümüzü spor sahalarıyla buluşturmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucu, alkol, sigara ve sosyal medya gibi bağımlılıklardan korumak ve uzak tutmak için bu gibi tesisler hiç şüphesiz çok önemli yer teşkil etmektedir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış yapıldı.
Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:50 Kaynak: AA
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