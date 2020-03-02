Çanakkale'de STK'lardan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de STK'lardan İdlib saldırısına tepki - Son Dakika

Çanakkale'de STK'lardan İdlib saldırısına tepki

6 saat önce

ÇANAKKALE'de bir araya gelen 30 sivil toplum örgütü Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıya tepki göstererek, ortak basın açıklaması yaptı.

Çanakkale'de STK'lardan İdlib saldırısına tepki, System.String[]
ÇANAKKALE'de bir araya gelen 30 sivil toplum örgütü Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıya tepki göstererek, ortak basın açıklaması yaptı.

Çanakkale'de, İdlib'de yaşanan hain saldırıya tepki için, sendikalar ve meslek örgütlerinden oluşan 30 sivil toplum örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde bir araya gelerek, Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak basın açılaması gerçekleştirdi. Çanakkale'de Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu yaptı.

'BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Selçuk Semizoğlu, Türk askerlerinin İdlib'de ülke sınırlarını ve mazlumları koruduğunu söyleyerek, "Suriye'de yaşanan zulümler yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanların katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez" diye konuştu.


Çanakkale, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:03 Kaynak: DHA
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