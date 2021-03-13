Çanakkale'de su kesintisi - Son Dakika

Çanakkale'de içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; "İçme suyu vanalarında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; Kemalpaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet Bulvarı, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Mehmetçik Bulvarı ve İnönü caddelerinin bir kısmında, aynı zamanda; İsmetpaşa Mahallesi'nde Beylik Bahçe Sokak, Hasan Mevsuf Sokak, Arslanca Sokak, Atatürk Caddesi ve Demircioğlu Caddesi arasında kalan alanın tamamında 14 Mart 2021 Pazar günü 00.00-03.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Gerekli önlemleri almaları hususunda kentlilerimizin bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE