Çanakkale'de su kesintisi - Son Dakika

Çanakkale'de su kesintisi
13.03.2021 12:21
Çanakkale'de içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Çanakkale'de içme suyu hatlarında yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelerde su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Konuya ilişkin Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada; "İçme suyu vanalarında yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle; Kemalpaşa Mahallesi'nde Cumhuriyet Bulvarı, Kayserili Ahmetpaşa Caddesi, Mehmetçik Bulvarı ve İnönü caddelerinin bir kısmında, aynı zamanda; İsmetpaşa Mahallesi'nde Beylik Bahçe Sokak, Hasan Mevsuf Sokak, Arslanca Sokak, Atatürk Caddesi ve Demircioğlu Caddesi arasında kalan alanın tamamında 14 Mart 2021 Pazar günü 00.00-03.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Gerekli önlemleri almaları hususunda kentlilerimizin bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı 9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı