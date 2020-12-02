Çanakkale'de su krizi - Son Dakika

Çanakkale'de su krizi

02.12.2020 09:42
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Çanakkale'de bu yıl yağışların az olması sebebiyle barajlar kuruma noktasına geldi.

Çanakkale'de bu yıl yağışların az olması sebebiyle barajlar kuruma noktasına geldi. Şehrin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü. Uzmanlar yağışların devam etmediği takdirde şehrin yaklaşık 1 yıllık içme suyu rezervinin kaldığını söyledi.

Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan ve bölgedeki bazı köylerin de zirai sulama ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere düştü. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüzde 50 doluluk oranıyla 27 milyon 385 bin metreküp suya sahipken, bu yıl yine Kasım ayında ise yüzde 22 doluluk oranıyla 12 milyon 149 bin metreküp su rezervi bulunan barajda tehlike çanları çalıyor.

Çanakkale merkez, Dardanos ve Güzelyalı köylerinin içme suyunun yanı sıra, Karacaören, Özbek, Saraycık, Sarıcaeli ve Kepez köylerinin tarımsal sulama ihtiyaçlarını da karşılayan Atikhisar Barajı'nda 1 yıl yetecek kadar içme suyu rezervi kaldı.

'Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu' hazır

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu'nun hazırlanarak 2020 yılı programına alındığını belirten yetkililer, konuya ilişkin yazılı olarak yaptıkları açıklamada; "Bu rapora göre; 3290 ha olan ve Atikhisar Barajından sulanan, Çanakkale Ovası Sulamasının rehabilite edilerek, 2665 ha'lık kısmının Umurbey Barajı uç debisiyle sulanması, kalan 625 ha'lık kısmının ise Atikhisar Barajından sulanması ve Çanakkale iline 25,37 hm3/yıl (2050 yılı ihtiyacı) içme ve kullanma suyu verilmesi planlanmaktadır. Buna göre, "Çanakkale Atikhisar Projesi Revize Planlama Raporu" onaylanmış olup, söz konusu iş, "Çanakkale Umurbey Ovası Mansap Sulaması Proje Yapımı" adıyla 2020 yılı programına alınmıştır. Projenin tamamlanmasıyla Atikhisar Barajından sulamaya verilecek su miktarının 3,54 hm3/yıl'a düşürülmesi, içme ve kullanmaya verilecek su miktarının ise 25,37 hm3/yıl'a çıkarılacaktır. Ayrıca, 2050 yılı sonrası su ihtiyaç miktarını karşılayabilmek için, Çile Deresinden derivasyon yapılarak baraj giriş akımlarının arttırılması alternatifinin de ileriki yıllarda planlama düzeyinde ele alınması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdiler.

Kurak yıllarda su kullanıcı teşkilatlarıyla toplantılar yaparak çeşitli önlemler aldıklarını da kaydeden yetkililer, "Sulama sezonu öncesinde Genel Sulama Planlaması yapılırken öncelik içme ve kullanma suyunun olacak şekilde planlama yapılmaktadır. Kurak yıllarda Kurumumuz ve Su Kullanıcı Teşkilatları ile toplantılar düzenlenerek alınan önlemler tutanak altına alınıp yöre halkına duyurulmaktadır. Suyun yetersiz olduğu durumlarda sulamada kısıtlamaya giderek en çok su tüketen mısır, şeker pancarı, çeltik ve yonca gibi bitkilerin ekiminden kaçınarak gece sulamaları teşvik edilmektedir. Ayrıca, şebeke dışı alanlara su verilmemesi ve bu kesimlerde arazisi bulunan çiftçilerin uyarılması sağlanmak ve Su Kullanıcı Teşkilatları tarafından uygulanacak tedbirlere uygun olmayan beyannamelerin kabul edilmemesi için uyarılar yapılmaktadır" açıklamasında bulundular.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale'de su krizi
Çanakkale'de su krizi
Çanakkale'de su krizi
Çanakkale'de su krizi

Atikhisar Barajı, Çanakkale, Güzelyalı, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de su krizi - Son Dakika


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