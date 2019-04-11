Çanakkale'de Suç Örgütü Çökertildi 13 Gözaltı

Çanakkale'de suç örgütü çökertildi 13 gözaltıÇanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de suç örgütü çökertildi 13 gözaltı



Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü çökertildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında aranan şüpheli O.S.'nin ise cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezinde baskı uyguladıkları esnafı, silahla tehdit ederek iş yerlerini ellerinden almak istedikleri iddia edilen şüphelileri takibe alındı. U.T.'nin liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütünün, 'birlikte yağma, silahla tehdit, ölümle tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, silah teşhiri ve hakaret'in de aralarında bulunduğu 16 suç işlediği tespit edildi. 8 Nisan Pazartesi günü ekipler, Çanakkale ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, örgüt lideri olduğu iddia edilen U.T. ile birlikte O.T., İ.B., Ü.G., B.B., C.K., A.A., Ü.U., A.S., Z.K., C.Ş., Z.K. ve Ü.U.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerden O.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirtildi.



Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 6 tabanca, 1 tüfek, silahlara ait 57 mermi, 7 av tüfeği kartuşu ve 1 muşta ele geçirildi. Şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına da el konuldu.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 13 şüpheliden Z.K. ve Ü.U. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler U.T., O.T., İ.B., Ü.G., B.B., C.K., A.A., Z.K, Ü.U., A.S., C.Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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