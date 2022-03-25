Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

25.03.2022 09:52
Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Çanakkale'de suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarını işledikleri iddia edilen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Eğlence sektöründe işletmecilik faaliyetlerini sürdüren kişiler üzerinde "yağma suçu" işledikleri de ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet, Çanakkale, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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