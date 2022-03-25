ÇANAKKALE'DE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON 12 GÖZALTI; İŞ YERİNE SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

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ÇANAKKALE'de, eğlence merkezleri ve işletenlere yönelik cebir ve şiddet ile yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma, nitelikli tehdit, kasten yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütüne operasyon gerçekleştirdi.

KOM Şubesi ekipleri eş zamanlı operasyonla, 'Barlar Sokağı' olarak da bilinen eğlence merkezinde, beraber hareket edip, cebir ve şiddet kullanarak eğlence sektöründe hizmet ve işletmecilik faaliyetlerini sürdüren iş yerleriyle kişiler üzerinde yağma suçlarına konu eylemler içinde oldukları iddiasıyla, 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, eğlence mekanlarından birinin önüne, beyaz otomobille gelen şüphelilerden 1'inin, araçtan inip pompalı tüfekle mekana defalarca ateş ettiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.