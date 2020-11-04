Çanakkale'de sürücülerin ihlalleri dronla tespit edildi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, karayollarında kural ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganıyla, karayollarında kural ihlali yapan sürücüleri dronla denetledi. Denetimlerde sürücülere hem yapılan ihlaller hakkında bilgi verildi hem de görüntüler izletildi. 'Yaşam için Kısa Bir Mola' projesi kapsamında, sürücü ve yolculara Emniyet Müdürlüğü Yaşam Tüneli'nde görsel eğitimler verildi. Dronla yapılan eğitim ve denetim faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği açıklandı.