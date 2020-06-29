Çanakkale'de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'de takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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