Çanakkale'de taksicilerden 23 Nisan konvoyu - Son Dakika

Çanakkale'de taksicilerden 23 Nisan konvoyu

ÇANAKKALE'de taksiciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konvoy oluşturarak, kutladı.

Çanakkale'de yaklaşık 50 taksici, otomobilleriyle konvoy oluşturup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türk bayraklarıyla süslenen taksiler, kentin en işlek caddelerinde korna çalarak, tur attı. Taksilerden yükselen İzmir Marşı ile koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan çocuklar da bayram coşkusu yaşadı.

Taksici Şener Çekiç (40), 'Çanakkale bizim ecdadımızın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ülkemize kazandırdığı maneviyatı büyük olan bir şehir. Biz de Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve çocuklarımızın bu bayramını anmak için kardeşlerimizle toplandık. Bizler Çanakkale'nin emekçileriyiz, taksicileriyiz. Bizler, 130 bin nüfuslu şehrin vatandaşlarına hizmet eden kesimiz. Bu yaptığımız organizasyonu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza armağan ediyoruz' dedi.