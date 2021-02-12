Çanakkale'de taksinin çarptığı cipteki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Ayvacık yönüne giden Seyfi Ç'nin kullandığı 17 T 7043 plakalı taksi, Küçükkuyu beldesinde, önünde seyreden Halil Zahit Sözen idaresindeki 17 PJ 028 plakalı cipe, arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, karşı şeride geçti.

Yaralanan cip sürücü Halil Zahit Sözen ile aynı araçtaki Leyla, Ela Aylin, Hale Zeynep Sözen ile Elif ve Ceylin Salman, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.