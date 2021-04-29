Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı - Son Dakika

Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

29.04.2021 16:53

Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı Çanakkale'de, 'tam kapanma' öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın etmesi beklenirken, otogar ve feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, 'tam kapanma' öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın etmesi beklenirken, otogar ve feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Türkiye korona virüs risk haritasında geçtiğimiz hafta birinci ve bu hafta ikinci olan Çanakkale'de vaka artışı devam ediyor. 26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplanan kabineden tam kapanma kararı çıkmıştı. Erdoğan'ın, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi saat 5.00'a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz" sözlerine sayılı saatler kala Çanakkale kent genelinde beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü İsmail Cenk Dinç, "Genel olarak son birkaç güne göre tabii ki biraz yoğun ama öyle büyük şehirlerdeki gibi yoğunluk yaşanmıyor Çanakkale'mizde. Bizler her zamanki gibi otogarımızın girişinde yolcuların kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımız zaten HES kodları ile bilet alabiliyor. Temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız periyodik olarak devam ediyor. Bütün kurallara uymaya ve panolara astığımız afişlerle vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Geçen seneki tecrübelerimize göre, firmalar burada öncelikle, yolcu yoğunluğu olmayacağı için ve izne tabii olduğundan çalışmıyorlar. Araçlarını genelde park edip, yazıhanelerini kapatıyorlar. Bu senede aynı şekilde olacağını firma ve bölge müdürlerinden öğrendik. Tabii ki otogarımızı kapatmıyoruz. Otogarımız çalışanlar için açık. Azaltılmış personelle faaliyetlerimiz devam edecek. Giriş ve çıkış ücretleri almayacağız. İzin alan vatandaşların temin edilen otobüslerle seyahat etmelerinde bir aksaklık yaşanmayacak" dedi.

Öte yandan, tam kapanma öncesi vatandaşların yazlık bölgelere akın edeceği bilgisi de Çanakkale bölgesinde asılsız çıktı. Bozcaada ve Gökçeada hatlarının yanı sıra Çanakkale Boğazı'ndaki feribot seferlerinde kısmı çoğalmalar gözükse de uzun araç kuyrukları oluşmadı.

Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı

Pazartesi, Çanakkale, Türkiye, Nisan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı - Son Dakika


Son Dakika

Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Yılmaz Vural'ın öğrencisi Emrah, Başakşehir'e 'Messi plasesi' ile nefis frikik golü attı, hakem bile gözlerini alamadı Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Akşam yemeği için davet ettikleri kişiye 50 yıldır bakıyorlar: Aramızda kan bağı olmasa da can bağı var Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Kaybolan 1,5 yaşındaki çocuğun annesinden korkunç şüphe: Yırtıcı bir hayvan kaçırmış olabilir Sergen Yalçın'ın, Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge
Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim Yılmaz Erdoğan'a şok tehdit: Evinin önünde intihar ederim         
16:49
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu         
16:07
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak Son Dakika: Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak         
15:35
2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu 2013'teki konuşması nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza almıştı! Avukatları itiraz etti ama noktayı Yargıtay koydu         
15:24
2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi 2 yıl aradan sonra şarkı çıkaran Derya Uluğ, yeni klibi için beslenme düzenini komple değiştirdi         
14:49
Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi Henüz 28 yaşındaydı! Sahilde oturduğu taşın üzerinde kafasına sıkarak yaşamına son verdi         
14:47
Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu         
13:55
21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı         
12:26
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 17:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 'tam kapanma' öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement