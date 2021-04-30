Çanakkale'de tam kapanma sürecinde alınan tedbirler değerlendirildi - Son Dakika

Tüm tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını kaydeden Aktaş, " Koronavirüs , alacağımız tedbirlerden güçlü değildir, lütfen alınan tedbirlere uyalım." dedi.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, sokağa çıkma kısıtlamasına titizlikle uyulması gerektiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve sağlık müdürlüğü idarecilerinin katıldığı toplantıda, tam kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında izlenecek çalışma planı, ilimizdeki vaka sayılarının son durumu, alınan tedbirler, yapılan denetimler, filyasyon, test çalışmaları, hastanedeki doluluk oranları ve aşılama çalışmaları değerlendirildi.

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