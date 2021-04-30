Çanakkale'de "tam kapanma" tedbirlerine uymayanlara ceza - Son Dakika

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uymayan vatandaşlara polis ekiplerince ceza uygulandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan 17 günlük kapanma döneminde Çanakkale Valiliği tarafından vatandaşlar için gerekli tedbirler alındı.
Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.
Polis ekipleri kavşaklarda araçları durdurarak, sürücülerin izin ve seyahat belgelerinin kontrolü yaptı.
Ekipler gerekli izin belgesi olmayan vatandaşlar hakkında ise tutanak tuttu.
Trafik denetimleri sırasında ise zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: AA
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