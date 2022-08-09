Çanakkale'de kaçak tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de kaçak tarihi eserler ele geçirildi

09.08.2022 12:05
Çanakkale'de kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli O.E.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 23 adet çeşitli dönemlere ait üzerinde figürler bulunan sikke, 4 adet metal obje, 3 adet AK-47 tüfeğe ait dolu fişek, 9,19 çapında fişek, 2 adet farklı çaplarda mermi çekirdeği ve 108 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş obje ele geçirilerek el konuldu. Suça sürüklenen çocuk O.E.Ş hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de kaçak tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de kaçak tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika
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