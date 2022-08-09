Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli O.E.Ş.'nin evinde yapılan aramada, 23 adet çeşitli dönemlere ait üzerinde figürler bulunan sikke, 4 adet metal obje, 3 adet AK-47 tüfeğe ait dolu fişek, 9,19 çapında fişek, 2 adet farklı çaplarda mermi çekirdeği ve 108 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş obje ele geçirilerek el konuldu. Suça sürüklenen çocuk O.E.Ş hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale 'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de kaçak tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.