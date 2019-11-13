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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu

7 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu bir adreste çok sayıda kaçak tarihi eserin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu bir adreste çok sayıda kaçak tarihi eserin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda çok sayıda sikke ele geçirildi.


Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Biga ilçesindeki bir adreste çok sayıda kaçak tarihin eserin saklandığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Adrese yapılan başarılı operasyon sonrası; 81 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, 1 adet metal arama dedektörü, 143 adet farklı boyutlarda metal obje, 1 adet üzerinde Osmanlıca ibareler olduğu değerlendirilen yüzük, 1 adet 5 santimetre uzunluğunda yumurta formlu kiremit parça, 6 adet çivi ve cımbız görünümlü metal obje, 1 adet 5x9 santimetre boyutunda ve üzerinde figür bulunan obje ile 26 adet harita ve işaretlerin not kağıtları ele geçirilerek, malzemelerin tamamına el konuldu.


Konuyla ilgili şüpheli şahıs E.T., yakalanarak gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:15 Kaynak: İHA
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