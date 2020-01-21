Çanakkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği operasyonunda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 altın sikke ile 1 dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde tarihi eser arayacağı bilgisi üzerine önlem aldı. Eski Gelibolu- Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde önlem alan ekipler, şüpheli Y.A.'nın içinde bulunduğu aracı durdurdu. Araçta ve Y.A.'nın üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde 1 dedektör ele geçirildi.Gözaltına alınan Y.A., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.