Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada, 1 adet metal (kazma kürek), 1 adet metal süngü, 1 adet el kantarı, 1 adet dürbün, 121 adet kurşun materyal, 63 adet metal obje, 58 adet taş obje, 13 adet mermi ve kovan, 19 adet sikke, 1 adet köstekli saat, 1 adet kazma, 1 adet hassas terazi, 2 adet metal dedektör ve ekipmanları ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale 'de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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