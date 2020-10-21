Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il merkezi ve ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik teknik takip çalışması başlattı.
Çalışma kapsamında, Ezine ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 95 bronz sikke, 15 gümüş sikke, 1 mermer ayak heykeli, 1 adet metal arama dedektörü ve ekipmanları ele geçirildi.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alınırken, malzemelere el konuldu.
- Kaynak: AA
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