Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, şüpheli T.Ş.'nin evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğunu belirledi. T.Ş.'nin evine dün operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 1 metal kazma kürek, 1 metal süngü, 1 el kantarı, 1 dürbün ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 121 adet kurşun, 63 adet metal, 58 adet taş olmak üzere toplam 283 obje ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi - Son Dakika

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