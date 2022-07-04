Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi

04.07.2022 12:42
Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi

ÇANAKKALE'de bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 283 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de bir eve düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen toplam 283 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, şüpheli T.Ş.'nin evinde tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler bulunduğunu belirledi. T.Ş.'nin evine dün operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 1 metal kazma kürek, 1 metal süngü, 1 el kantarı, 1 dürbün ve  tarihi eser olduğu değerlendirilen 121 adet kurşun, 63 adet metal, 58 adet taş olmak üzere toplam 283 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ş. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de tarihi eser operasyonu: 283 obje ele geçirildi - Son Dakika

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