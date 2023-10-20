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Çanakkale'de Tarlada Ölü Bulunan Çocuğun Babası Gözaltına Alındı - Son Dakika

Çanakkale'de Tarlada Ölü Bulunan Çocuğun Babası Gözaltına Alındı

Son Güncelleme: 20.10.2023 19:20

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki Mehmet Sıddık G'nin babası H.G'nin kullandığı aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Baba jandarma tarafından gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarlada bulunan 10 yaşındaki çocuğun kafasında ve vücudunda oluşan eziklere bağlı öldüğü tespit edildi

- Bayramiç'te tarlada ölü bulunan çocuğun üzerinden araç geçmiş

- Gözaltına alınan baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde iddiaya göre tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki Mehmet Sıddık G'nin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Tarla çalışanları ve görgü tanıklarının mülakat ve ifadeleri doğrultusunda, iddiaya göre, babası H.G'nin kullandığı aracın üzerinden geçmesi sonucu öldüğü değerlendirilen olayda baba jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.G adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde iddiaya göre, 15 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında İ.A'ya ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan H.G ve R.G çiftinin oğlu Mehmet Sıddık G, tarlada ölü bulundu. Hastaneye götürülen Mehmet Sıddık G'nin hayatını kaybetti belirlendi. 16 Ekim Pazartesi günü Mehmet Sıddık G'nin cenazesi Bayramiç'te çarşı camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Jandarma özel ekip kurdu

Tarlada ölü bulunan Mehmet Sıddık G'nin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme ekibinden oluşan özel ekip kuruldu. 15 Ekim Pazar gününden itibaren olayın aydınlatılması için jandarmada kurulan özel ekip, geniş çaplı inceleme başlattı. Saha çalışması, kamera kayıtları ve GPRS kayıtları incelendi. Tarlada çalışan işçilerin yanı sıra o bölgedeki bütün diğer tarla çalışanlarının mülakat ve ifadeleri tek tek alındı. Görgü tanıkları, tarla çalışanlarının ifadeleri doğrultusunda iddiaya göre Mehmet Sıddık G'nin üzerinden geçen tarladaki 34 NA 3069 plakalı aracı, babası H.G'nin kullandığı ileri sürüldü. Jandarma tarafından baba H.G gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Sıddık, Çanakkale, Bayramiç, Hisarcık, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Tarlada Ölü Bulunan Çocuğun Babası Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Tarlada Ölü Bulunan Çocuğun Babası Gözaltına Alındı - Son Dakika
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