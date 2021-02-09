Çanakkale'de tartıştığı kuzenini silahla öldüren kişi polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de tartıştığı kuzenini evinde silahla öldüren kişi polis ekiplerince yakalandı.
Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Devrim Çelikkol, kuzeni Muammer Çelikkol'un evine gitti.
Bir süre sonra tartışmaya başlayan kuzenler arasında kavga çıktı. Devrim Çelikkol yanındaki silahla Muammer Çelikkol'u vurdu.
Ağır yaralanan Çelikkol, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan Çelikkol ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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