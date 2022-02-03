Çanakkale'de taşan Kocabaş Çayı'nın son hali böyle görüntülendi - Son Dakika

Çanakkale'de taşan Kocabaş Çayı'nın son hali böyle görüntülendi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde taşan Kocabaş Çayı'nın son durumu drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sabahın erken saatlerinde taşmaya başlayan Kocabaş Çayı, dere yatağında park halinde bulunan araçları içine aldı. Suyun debisinin yükselmesiyle birlikte arabalar sürüklenmeye başladı.

Biga ilçe merkezinden geçen Kocabaş Çayı'nın taşkın anları da drone ile havadan görüntülendi. Yaşanan taşkında can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgedeki araçları çayın içinden çıkartma çalışmaları sürüyor.