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Çanakkale'de taşkın kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika

Çanakkale'de taşkın kriz merkezi oluşturuldu

08.02.2022 21:27
Çanakkale'de taşkın kriz merkezi oluşturuldu

Çanakkale'de kent yaşamını olumsuz etkileyebilecek, yağmur ve kar sularının erimesi ile taşkın olma ihtimaline karşı "Taşkınlara Karşı Kriz Merkezi" oluşturuldu.

Çanakkale'de kent yaşamını olumsuz etkileyebilecek, yağmur ve kar sularının erimesi ile taşkın olma ihtimaline karşı "Taşkınlara Karşı Kriz Merkezi" oluşturuldu.

Vali İlhami Aktaş başkanlığında, AFAD Acil Yönetim Merkezi'nde kurulan kriz masasına, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Handan Serap Özyayla Kenar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Celil Sezgin, AFAD Müdürü İbrahim Tarı, DSİ 252. Şube Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, Karayolları 142. Şube Şefi Orhan Yıldız, Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak, Çanakkale Kızılay Şube Başkanı Ergin Sezen ile ilgili birim amirleri katıldı.

Merkezde yapılan toplantıda, il genelinde oluşabilecek, yağmur ve kar sularının erimesi ile taşkın ihtimaline karşı alınacak tedbirler ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon görüşüldü.

Yerleşim yerlerinde ve yerleşim yerleri dışında alınacak trafik tedbirleri, görevli personel ve ekip araçlarının konuşularak değerlendirildiği toplantıda Vali Aktaş, aşırı yağışlardan dolayı muhtemel olumsuzlukları en kısa sürede müdahale edebilmek adına afet ve acil durum müdürlüğünde ilgili kurum müdürlükleri ile kriz masasını oluşturduklarını söyledi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için kurumlar tarafında tüm tedbirlerin alındığını belirten İlhami Aktaş, "Oluşabilecek taşkın ihtimaline karşı tüm kurumlarımız teyakkuz halinde. Vatandaşlarımızın oluşabilecek su taşkınlarına karşı tedbirli olmaları, özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerden güvenli bölgelere geçmelerini önemle rica ediyoruz." dedi.

Vali İlhami Aktaş, daha sonra Atatürk Küme Evleri ve Sarıçay bölgesi güzergahında incelemelerde bulundu.

Öte yandan kentin içme ve kullanma suyunu karşılayan Atikhisar Barajı'nda da doluluk seviyesi yüzde 100'e ulaştı.

Devam eden yağış ve kar erimesi nedeni ile barajdan taşacak suyun, kentin içinden geçen Sarıçay Deresi'nin debisini arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı Sarıçay dere yatağı ve diğer dere yataklarından uzak durulması ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

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İlhami Aktaş, Çanakkale, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de taşkın kriz merkezi oluşturuldu - Son Dakika


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