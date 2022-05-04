ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

04.05.2022 15:13

ÇANAKKALE feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

ÇANAKKALE feribot iskelesinde, Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine gitmek üzere dönüşe geçen tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere Trakya'daki çeşitli kentlerde yaşayan vatandaşların geçiş güzergahı olan Çanakkale'de, bu bayram 1915 Çanakkale Köprüsü ilk kez kullanıldı. Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen tatilcilerin bir bölümü 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, bir bölümü ise feribotları tercih etti. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu hatlarında saatsiz olarak sefer yaptı. Buna rağmen Avrupa yakasına geçmek isteyen tatilciler, Çanakkale feribot iskelesinde yoğunluğa neden oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN- Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, (DHA)-

ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

YORUMLAR
500
Bozcaada'da bayram yoğunluğu Bozcaada'da bayram yoğunluğu

1915 Çanakkale Köprüsü, Ramazan Bayramı, Çanakkale, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
13:41 Santi Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapse mahkum edildi
13:40 Yeşilçam'ın sarışın bombası Sevtap Parman'ın son hali görenleri şaşırttı
13:36 Trabzonspor şampiyonluk kutlamaları İstanbul'da Yenikapı'da devam edecek: Tarih 8 Mayıs!
13:32 Yeşil alan ilan edilen mahalleye bayramlaşmaya gitti, protestoyla karşılandı: AK Partili Beykoz belediye başkanına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 15:20:52. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement