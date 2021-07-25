Çanakkale'de tatilin son günü dönüş yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'deki feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde başlayan yoğunluk, bugün de sürdü.

Kentte feribot iskelelerinde, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden bu yana tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de sürdü. Ege ve Balıkesir'in Edremit Körfezi sahilleriyle Çanakkale'nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini geçirenler, İstanbul ve Trakya'nın çeşitli illerindeki evlerine gitmek için Çanakkale feribot iskelesine gelmeye devam etti. Son 3 gündür, her gün 2 kilometreyi aşan araç kuyruğunun bugün daha az olduğu görüldü.Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribotla tarifesiz seferler yapıyor. Bozcaada- Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında ise 3 feribotla sefer yapılıyor.