Çanakkale'de tefeci operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de tefeci operasyonuna 1 tutuklama

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Biga ilçesi ve Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca 44 mermi, 10 farklı şahsa ait suça ilişkin 13 senet, şikayetçi vatandaşlara ait 3 senet, şikayetçi vatandaşlara ait 3 tapu fotokopisi ve 58 boş senet ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden biri Biga Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Biga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:55 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de tefeci operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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