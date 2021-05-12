ÇANAKKALE merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangına, Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-