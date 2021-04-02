Çanakkale'de teknesi alabora olan kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde teknesi alabora olup batan kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Teknesiyle denize açılan A.Ö, Arıklı Altı mevkisinde karadan 150 metre açıkta balık avlamak için beklemeye başladı.
Bölgedeki rüzgarın şiddetini arttırması üzerine teknesi alabora olup batan kişi denizde mahsur kaldı.
Kıyıdakiler, durumu fark ederek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden ekipler, bota aldıkları, sağlık durumu iyi olan A.Ö'yü Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.
Kaynak: AA
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