Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılarına Suçüstü

Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılarına Suçüstü

2 saat önce

Çanakkale'de yaşlı kadının parasını ve altınlarını dolandırmak isteyen telefon dolandırıcıları polis ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılarına Suçüstü, System.String[]
Çanakkale'de yaşlı kadının parasını ve altınlarını dolandırmak isteyen telefon dolandırıcıları polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D.T. ve R.A. adlı dolandırıcılar, 71 yaşındaki K.G'yi dün telefonla arayarak kendilerini başkomiser olarak tanıttı. Dolandırıcılar K.G'ye, "Bankalardaki hesaplarınız terör örgütleri tarafından kullanılıyor. Evinizdeki altınlarda parmak izi arayacağız" diyerek, bankadaki para ve altınlarını istedi. Daha sonra K.G, parayı çekmek için bankaya gitti. Bu esnada K.G'ye ulaşamayan yakınları polisi arayarak dolandırılabileceği konusunda ihbarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, Çarşı Caddesi'nde elinde para ve altınlarla dolandırıcıların yanına giden K.G'yi buldu. Ekipler, dolandırıcıları yakalamak için K.G ile görüşerek, yapması gerekenleri anlattı. K.G. buluşmak için Barbaros Mahallesi'nde dolandırıcıların kendisine verdikleri adrese gitti. K.G'yi takip eden sivil ekipler, 20 bin TL para ile 37 bin 800 TL değerindeki ziynet eşyalarını aldıkları sırada dolandırıcılar D.T. ve R.A'yı suçüstü yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Polis, Çanakkale, 3. Sayfa
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