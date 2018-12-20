Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılığı
13 saat önce
Çanakkale'de yaşlı kadının parasını ve altınlarını dolandırmak isteyen telefon dolandırıcısı tutuklandı.
Çanakkale
'de yaşlı kadının parasını ve altınlarını dolandırmak isteyen telefon dolandırıcısı tutuklandı.
Telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 71 yaşındaki K.G.'yi bankalardaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırmaya çalışan D.T, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli R.A. ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:40 Kaynak: İHA
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