Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılığı

Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılığı

13 saat önce

Çanakkale'de yaşlı kadının parasını ve altınlarını dolandırmak isteyen telefon dolandırıcısı tutuklandı.

Çanakkale'de Telefon Dolandırıcılığı, System.String[]
Çanakkale'de yaşlı kadının parasını ve altınlarını dolandırmak isteyen telefon dolandırıcısı tutuklandı.

Telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları 71 yaşındaki K.G.'yi bankalardaki hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyerek dolandırmaya çalışan D.T, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli R.A. ise savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:40 Kaynak: İHA

Polis, Çanakkale, 3. Sayfa
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