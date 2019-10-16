Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 2 gözaltı
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ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:11 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/ YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
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