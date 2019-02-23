Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Tipi ve Fırtına Karayolu Ulaşımını da Etkiliyor

Çanakkale'de Tipi ve Fırtına Karayolu Ulaşımını da Etkiliyor

11 dakika önce

Çanakkale'de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale'de Tipi ve Fırtına Karayolu Ulaşımını da Etkiliyor, System.String[]
Çanakkale'de şiddetli tipi ve fırtına deniz ulaşımının yanı sıra karayolunu da olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale'de gün boyu etkili olan kar ve tipi şiddetini arttırdı. Sabah erken saatlerden itibaren iptal edilen feribot seferleri henüz kullanıma açılmadı. Öte yandan, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışıyla birlikte yollarda buzlanmalar meydana geldi.

Çanakkale Karayolları Müdürlüğüne bağlı ekipler, gün boyunca Çanakkale- Bursa ve Çanakkale- İzmir yolları istikametinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Tipi, Çanakkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı civarında daha da şiddetlenerek karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Özbek rampasında kalan tırlara jandarma ve polis ekipleri yardımcı oldu. Çanakkale- Bursa karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verildi.

Öte yandan, otogardan çıkan ilçe minibüslerini durduran trafik ekipleri, şoförleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, araçlara zincir takmadan yola çıkarmadı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:34 Kaynak: İHA

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