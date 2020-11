Çanakkale'de tır devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde bir tırın orta refüje çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, bu sabah saat 07.00 sularında Balıkesir'in Edremit istikametinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi istikametine doğru gitmekte olan Moldova uyruklu Ivan Gutul idaresindeki VS 46 NIC çekici, VS 47 NIC römork plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazada tır şoförü Ivan Gutul yaralanarak ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola yan yatarak yolu kaplayan tıra, Oktay Kartal idaresindeki 10 LV 620 plakalı bir otomobil de sürücüsünün dalgınlığı sebebiyle yol şeritlerini fark etmeyerek çarptı. O kazada da sürücü Kartal yaralanarak Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ÇANAKKALE