Çanakkale'de tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Çanakkale'de tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
7 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önündeki tıra arkadan çarpan 35 yaşındaki otomobil sürücüsü Hüseyin Okkaşoğlu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:35 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, önündeki tıra arkadan çarpan 35 yaşındaki otomobil sürücüsü Hüseyin Okkaşoğlu hayatını kaybetti.
Kaza dün gece 02.00 sıralarında Gelibolu- Keşan yolu Ersin Bey rampasında meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne doğru hareket eden Bünyamin Güzel kontrolündeki 06 SGG 2833 plakalı tıra Hüseyin Okkaşoğlu'nun kullandığı 17 RU 498 plakalı otomobil arkadan çarptı. Bölgede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin Okkaşoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE
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