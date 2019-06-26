Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de tırın çarptığı baba ile kızı öldü
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Çanakkale'de tırın çarptığı baba ile kızı öldü

50 dakika önce

Çanakkale'de, yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çanakkale'de tırın çarptığı baba ile kızı öldü, System.String[]
Çanakkale'de, yakıtı biten araçlarına benzin almak için yolun karşısına geçmek isteyen baba ve 4 yaşındaki kızı, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gökçalı köyündeki yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül (34) ve kızı Miray Bülbül (4), daha sonra dönüşe geçti.

Çanakkale- İzmir kara yoluna çıktıkları sırada aracının yakıtı biten Arif Bülbül, kızını da yanına alarak 150 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna doğru yürümeye başladı.

Yolun karşı şeridine geçmek isteyen baba ve çocuğuna, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8097 plakalı saman yüklü tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Arif ve Miray Bülbül, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çanakkale Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:21 Kaynak: AA
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